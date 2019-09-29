В Татарстан прибыл вице-премьер России Максим Акимов

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл вице-премьер России Максим Акимов.

В международном аэропорту Казани его встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее сообщалось, что Акимов и Минниханов подведут итог всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Церемония закрытия конкурса пройдет сегодня, 29 сентября.



Финал конкурса проходит в Казани с 27 по 29 сентября в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.