Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов — новый iPhone оказался только на втором месте

Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов мировых производителей 2019 года. В список вошли 20 моделей.

На первое место издание поставило OnePlus 7T, который авторы рейтинга сочли самым производительным девайсом на платформе Android. В рейтинге учитывалось и соотношение характеристик к цене: авторы ответили, что при стоимости OnePlus 7T примерно в $600 аналогичные по характеристикам телефоны обойдутся в $900.

На втором месте оказался iPhone 11. Тройку лидеров замыкает еще одно устройство от OnePlus — модель 7 Pro.

Четвертое место делят гаджеты от Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Далее в рейтинге следуют OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, Apple iPhone XR.

Напомним, в середине сентября свой рейтинг смартфонов представляло Роскачество.