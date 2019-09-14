Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов, протестированных этой осенью. Всего в список вошли 23 модели.

Лидером рейтинга с лета 2019 года остался Samsung Galaxy S10+. Высокие позиции также заняли Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Далее в рейтинг попали OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее российские исследователи впервые подтвердили негативное влияние смартфонов на детей.