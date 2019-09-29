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В Альметьевске «Газель» попыталась проскочить на красный свет и перевернулась — видео

09:28, 29.09.2019 1
В Альметьевске «Газель» попыталась проскочить на красный свет и перевернулась — видео

На перекрестке в Альметьевске произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика «Газель». В результате столкновения грузовик перевернулся и упал набок.

Видеозапись инцидента появилась накануне в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что виновником является именно водитель «Газели», который попытался проскочить на красный сигнал светофора. Этот момент отчетливо виден и на фрагменте видео, который снят видеорегистратором машины позади «Газели».

Судя по временным отметкам и сообщениям СМИ, само ДТП произошло еще 24 сентября.

Напомним, накануне в Казани у ТЦ «Мега» столкнулись две иномарки, в результате одна из них снесла ограждения и въехала в стройку.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 сен
    Для Альметьевска проехать на красный или разогнать пешеходов на зебре это обычная ситуация...
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