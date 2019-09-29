В Альметьевске «Газель» попыталась проскочить на красный свет и перевернулась — видео

На перекрестке в Альметьевске произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика «Газель». В результате столкновения грузовик перевернулся и упал набок.

Видеозапись инцидента появилась накануне в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что виновником является именно водитель «Газели», который попытался проскочить на красный сигнал светофора. Этот момент отчетливо виден и на фрагменте видео, который снят видеорегистратором машины позади «Газели».

Судя по временным отметкам и сообщениям СМИ, само ДТП произошло еще 24 сентября.

Напомним, накануне в Казани у ТЦ «Мега» столкнулись две иномарки, в результате одна из них снесла ограждения и въехала в стройку.

