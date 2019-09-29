Орешкин попросил у Силуанова 245 млрд рублей на развитие экспорта услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с инициативой выделить 244,9 млрд рублей до 2024 года на развитие экспорта услуг. Это в 42 раза больше предусмотренной сейчас суммы.

В письме Силуанову (его содержание приводят «Известия») Орешкин отмечает, что в рамках нацпроекта по развитию экспорта его бюджет в 888,8 млрд рублей распределен несправедливо. В июне 2019 года в нацпроект включили дополнительные мероприятия, которые требуют усиленного финансирования.

Речь идет, в частности, о продвижении продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитии туризма и съемки кино. Если не выделить деньги на эти цели, есть риск того, что план президента по экспорту услуг не будет выполнен, предупредил Максим Орешкин.

Напомним, ранее в сентябре председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин Кудрин заявил, что нацпроекты не приведут к экономическому прорыву.

