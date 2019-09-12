Кудрин заявил, что нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме выразил мнение, что денег, которые планируется вложить в реализацию национальных проектов, не хватит, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3 процентов.

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1—0,6% ВВП.

Ранее Кудрин рассказал, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11 процентов субъектов РФ считают цели выполнимыми.

