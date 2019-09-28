«Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд в КХЛ

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» в гостях уступил «Северстали» — 3:4.

Хозяева дважды вели в счете с преимуществом в две шайбы. В первом случае уфимцы смогли сравнять счет благодаря точным броскам Владислава Картаева и Павла Коледова. Во второй раз за матч догнать хозяев «Салавату» не хватило времени, третью шайбу Тему Хартикайнен забрасывал уже вместе с финальной сиреной.

Таким образом, «Салават Юлаев» проиграл второй матч подряд в текущей гостевой серии. Ранее подопечные Николая Цулыгина уступили СКА (1:4).

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа)

4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Голы:

1:0 (04:40) — Гераськин (Трубачёв);

2:0 (14:20) — Балдаев;

2:1 (28:16) — Картаев (Гиматов, Жарков);

2:2 (33:43) — Коледов (Сошников, Бурмистров);

3:2 (38:49) — Хабаров (Вовченко, Хохлов);

4:2 (46:06) — Лишка (Хлыстов, Якимов);

4:3 (59:56) — Хартикайнен (Маннинен);