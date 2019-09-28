Познер о Жириновском: «Порой его высказывания, на мой взгляд, смахивают на фашистские»

Журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

«Я к Жириновскому отношусь совершенно определенно и очень давно. Он разыгрывает из себя клоуна, но на самом деле он не клоун. Сейчас мне надо быть осторожным, потому что я не хотел бы, чтобы меня привлекли к суду за оскорбление представителя власти. Порой его высказывания, на мой взгляд, смахивают на фашистские. На мой взгляд! Я не сказал, что он фашист, чтобы это было замечено», — отметил он в интервью «Татар-информ».

Напомним, Жириновский на заседании Госдумы заявил: «Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты? Нацрегионы только защищаете. «Живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес», средневековый мрак какой-то, мракобесие».

Ранее депутат Госсовета Татарстана VI созыва представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев раскритиковал слова Жириновского. После скандала он приостановил свое членство в партии.