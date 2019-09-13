Представитель татарстанского отделения ЛДПР раскритиковал слова Жириновского о Казани

Депутат Госсовета Татарстана VI созыва представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев раскритиковал слова Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

— Большой неожиданностью стало заявление Владимира Жириновского, что Казань завалена деньгами. Как член партии не имею права комментировать слова лидера партии, но как патриот республики не могу молчать. То, чего республика добивается, это благодаря трудолюбию не только татар, русских, марийцев и чувашей. Поэтому слова Владимира Вольфовича нас шокировали. Не видел, чтобы кто-то у нас жировал. Более 70% сборов уходит в федеральный центр. Вопрос — кто кого еще заваливает деньгами, — заявил Шарафиев.