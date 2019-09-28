СМИ: США поместили расшифровку разговора Трампа и Путина в особую компьютерную систему

Администрация президента США поместила расшифровки некоторых телефонных разговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным, в особую компьютерную систему для хранения секретной информации.

В систему попали те разговоры, утечку информации о которых в администрации президента считают нежелательной. Доступ к ней имеет ограниченное количество людей.

В систему попали разговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и бывшим послом королевства в США принцем Халедом бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, пишет ТАСС со ссылкой The New York Times.

Ранее возник скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена на Украине.



Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Также Пелоси обвинила Россию в причастности к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.