Ткачев и Галиев пропустят игру «Ак Барса» против «Куньлуня»
Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачев и Станислав Галиев пропустят сегодняшнюю игру казанцев против «Куньлуня».
Ожидается, что оба хоккеиста примут участие в эфире «Ак Барс ТВ» перед началом матча.
Вместо них в одном звене с Данисом Зариповым сыграют молодые Артем Галимов и Артем Валеев. Также в матче сыграет нападающий Эмиль Галимов, пропустивший начало сезона из-за травмы.
Ворота команды будет защищать Тимур Билялов.
Встреча с «Куньлунем» начнется в 17.00 по мск.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым