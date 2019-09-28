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Ткачев и Галиев пропустят игру «Ак Барса» против «Куньлуня»

16:06, 28.09.2019
Ткачев и Галиев пропустят игру «Ак Барса» против «Куньлуня»
Фото: ak-bars.ru

Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачев и Станислав Галиев пропустят сегодняшнюю игру казанцев против «Куньлуня».

Ожидается, что оба хоккеиста примут участие в эфире «Ак Барс ТВ» перед началом матча.

Вместо них в одном звене с Данисом Зариповым сыграют молодые Артем Галимов и Артем Валеев. Также в матче сыграет нападающий Эмиль Галимов, пропустивший начало сезона из-за травмы.

Ворота команды будет защищать Тимур Билялов.

Встреча с «Куньлунем» начнется в 17.00 по мск.

СпортХоккей Татарстан
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