Ткачев и Галиев пропустят игру «Ак Барса» против «Куньлуня»

Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачев и Станислав Галиев пропустят сегодняшнюю игру казанцев против «Куньлуня».

Ожидается, что оба хоккеиста примут участие в эфире «Ак Барс ТВ» перед началом матча.

Вместо них в одном звене с Данисом Зариповым сыграют молодые Артем Галимов и Артем Валеев. Также в матче сыграет нападающий Эмиль Галимов, пропустивший начало сезона из-за травмы.

Ворота команды будет защищать Тимур Билялов.

Встреча с «Куньлунем» начнется в 17.00 по мск.