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Сестры Богдановы из Татарстана прошли в финал шоу «Голос 60+»

15:13, 28.09.2019
Сестры Богдановы из Татарстана прошли в финал шоу «Голос 60+»
Фото: скриншот

Сестры Ольга и Галина Богдановы, представляющие Татарстан, вышли в финал вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале.

Они входят в команду Льва Лещенко. Во вчерашнем этапе нокаутов сестры исполнили песню «У моря, у синего моря».

Помимо Богдановых от команды Лещенко в финал вышел Юрий Шиврин, а покинули конкурс Ирина Нижегородцева и Андрей Лысиков.

Финал и народное голосование пройдут 4 октября в прямом эфире.

ОбществоКультура Татарстан
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