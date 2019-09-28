Сестры Богдановы из Татарстана прошли в финал шоу «Голос 60+»
Сестры Ольга и Галина Богдановы, представляющие Татарстан, вышли в финал вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале.
Они входят в команду Льва Лещенко. Во вчерашнем этапе нокаутов сестры исполнили песню «У моря, у синего моря».
Помимо Богдановых от команды Лещенко в финал вышел Юрий Шиврин, а покинули конкурс Ирина Нижегородцева и Андрей Лысиков.
Финал и народное голосование пройдут 4 октября в прямом эфире.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым