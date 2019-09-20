Новости общества

02:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сестры Богдановы представят Татарстан на шоу «Голос 60+»

14:26, 20.09.2019
Сестры Богдановы представят Татарстан на шоу «Голос 60+»
Фото: скриншот

Галина и Ольга Богдановы представят Татарстан во втором сезоне шоу «Голос 60+». Выступление сестер покажут сегодня вечером на Первом канале.

«Мои тетушки — сестры Богдановы сегодня представят Татарстан на 1 канале в шоу «Голос 60+» Смотрим! Болеем!» — написал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузмин в Instagram (орфография и пунктуация авторы сохранены, — прим. ред.)

Напомним, что наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Лев Лещенко, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим проекта вновь станет Дмитрий Нагиев.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров