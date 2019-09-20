Сестры Богдановы представят Татарстан на шоу «Голос 60+»
Галина и Ольга Богдановы представят Татарстан во втором сезоне шоу «Голос 60+». Выступление сестер покажут сегодня вечером на Первом канале.
«Мои тетушки — сестры Богдановы сегодня представят Татарстан на 1 канале в шоу «Голос 60+» Смотрим! Болеем!» — написал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузмин в Instagram (орфография и пунктуация авторы сохранены, — прим. ред.)
Напомним, что наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Лев Лещенко, Михаил Боярский и Валерия. Ведущим проекта вновь станет Дмитрий Нагиев.ОбществоКультура Татарстан
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