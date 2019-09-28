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Али Гаджибеков: «У «Нижнего Новгорода» есть все, чтобы играть в РПЛ»

13:32, 28.09.2019
Али Гаджибеков: «У «Нижнего Новгорода» есть все, чтобы играть в РПЛ»
Фото: vk.com/fcnn2018

Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков заявил, что несмотря на плохой старт в ФНЛ, его команда все еще может побороться за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Настроение отличное, все ребята на позитиве. Хотим забраться в верхнюю часть таблицы. За «стыки» точно надо побороться. Чемпионат длинный, все еще будут терять очки. В ФНЛ — непредсказуемый турнир. Два, три тура — и расклад может поменяться.

Хочу приносить пользу своему новому клубу и получать удовольствие от футбола. Считаю,что у «Нижнего Новгорода» есть все, чтобы играть в российской Премьер-лиге. Туда и будем стремиться!» — сказал Гаджибеков.

После 14 сыгранных туров нижегородцы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

СпортФутбол
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