В Кремле рассказали, как Путин относится к курильщикам

Президент России Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что практически никто из окружения Путина не курит. Сейчас их «меньше, чем пальцев на руке», пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

В целом в Кремле поддержали меры, «которые помогают спасать человеческие жизни».

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — сказал Песков.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.



Однако сегодня в МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.