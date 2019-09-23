Эпоха Шаймиева: первая пятилетка в качестве первого лица Татарстана

30 лет назад — 23 сентября 1989 года — Минтимер Шаймиев был избран первым секретарем Татарского областного комитета КПСС. С 1977 года, согласно Конституции СССР, КПСС была провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества, и руководитель центрального партийного органа Татарстана являлся, по сути, главой республики. Позже Минтимер Шаймиев стал первым президентом РТ. К юбилейной дате «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о встречах и событиях первых лет пребывания Минтимера Шаймиева во главе Татарстана. Фото сделаны в 1989—1994 годах личным фотографом первого президента Михаилом Козловским.
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