Эпоха Шаймиева: первая пятилетка в качестве первого лица Татарстана

12:00, 23.09.2019 35 5
Визит в Татарстан делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным, 1993 годС первым официальным в новой истории президентом Венгрии Арпадом Генцем (1993 год)Выставка к 100-летию художника Кондрата Максимова, 1994 годВ ходе поездки с Арпадом Генцем по Татарстану, 1993 годПервый визит Бориса Ельцина в Татарстан в качестве президента России, Набережные Челны, 1994 годПремьер-министр России Виктор Черномырдин и Минтимер Шаймиев в аэропортуС премьер-министром Франции Аленом ЖюппеВизит в Татарстан делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным, 1993 годС премьер-министром Франции Аленом ЖюппеЕльцину показывают продукцию Елабужского автозавода, 1994 годМинтимер Шаймиев и Анатолий Собчак. ДавосВ Управлении внутренних дел Набережных Челнов Ельцин и Шаймиев приняли участие в совещании милицейских работников о борьбе с оргпреступностью, 1994 годФевраль 1994С Борисом Ельциным в Петропавловском соборе Казани, 1994 годМинтимер Шаймиев и Камиль Исхаков на Ганноверской ярмаркеМинтимер Шаймиев, Камиль Исхаков, Алексей Пахомов. «Мелита». 1990-е годыРавиль Зарипов встречал в 1994 году Ельцина в Казанском кремле в качестве гендиректора «ЕлАЗа»Минтимер Шаймиев на вертолетном объединении. 1990-е годыВыставка к 100-летию художника Кондрата Максимова, 1994 годИюнь 1993 годаВизит в Татарстан делегации Франции во главе с премьер-министром Аленом ЖюппеМай 1992 годаГаага, 1996 год
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Визит в Татарстан делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным, 1993 год
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • С первым официальным в новой истории президентом Венгрии Арпадом Генцем (1993 год)
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Выставка к 100-летию художника Кондрата Максимова, 1994 год
    Михаил Козловский
  • В ходе поездки с Арпадом Генцем по Татарстану, 1993 год
    Михаил Козловский
  • Первый визит Бориса Ельцина в Татарстан в качестве президента России, Набережные Челны, 1994 год
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Премьер-министр России Виктор Черномырдин и Минтимер Шаймиев в аэропорту
    Михаил Козловский
  • С премьер-министром Франции Аленом Жюппе
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Визит в Татарстан делегации правительства России во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным, 1993 год
    Михаил Козловский
  • С премьер-министром Франции Аленом Жюппе
    Михаил Козловский
  • Ельцину показывают продукцию Елабужского автозавода, 1994 год
    Михаил Козловский
  • Минтимер Шаймиев и Анатолий Собчак. Давос
    Михаил Козловский
  • В Управлении внутренних дел Набережных Челнов Ельцин и Шаймиев приняли участие в совещании милицейских работников о борьбе с оргпреступностью, 1994 год
    Михаил Козловский
  • Февраль 1994
    Михаил Козловский
  • С Борисом Ельциным в Петропавловском соборе Казани, 1994 год
    Михаил Козловский
  • Минтимер Шаймиев и Камиль Исхаков на Ганноверской ярмарке
    Михаил Козловский
  • Минтимер Шаймиев, Камиль Исхаков, Алексей Пахомов. «Мелита». 1990-е годы
    Михаил Козловский
  • Равиль Зарипов встречал в 1994 году Ельцина в Казанском кремле в качестве гендиректора «ЕлАЗа»
    Михаил Козловский
  • Минтимер Шаймиев на вертолетном объединении. 1990-е годы
    Михаил Козловский
  • Выставка к 100-летию художника Кондрата Максимова, 1994 год
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Июнь 1993 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Визит в Татарстан делегации Франции во главе с премьер-министром Аленом Жюппе
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Май 1992 года
    Михаил Козловский
  • Гаага, 1996 год
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

30 лет назад — 23 сентября 1989 года — Минтимер Шаймиев был избран первым секретарем Татарского областного комитета КПСС. С 1977 года, согласно Конституции СССР, КПСС была провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества, и руководитель центрального партийного органа Татарстана являлся, по сути, главой республики. Позже Минтимер Шаймиев стал первым президентом РТ. К юбилейной дате «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о встречах и событиях первых лет пребывания Минтимера Шаймиева во главе Татарстана. Фото сделаны в 1989—1994 годах личным фотографом первого президента Михаилом Козловским.

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    шикарная подборка
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  • Анонимно 23 сен
    Приятно смотреть такие фотографии
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  • Анонимно 23 сен
    А кто эта красивая дама на 4-й фото? Кто подскажет?
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  • Анонимно 23 сен
    И что за мужик с усищами на пятой фотографии справа
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  • Анонимно 23 сен
    по таким фотографиям можно понять как менялись цвета галстуков у гос.служащих
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  • Анонимно 23 сен
    Аушев
    Ответить
    Анонимно 23 сен
    Аушев посерединке. А справа кто?
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  • Анонимно 23 сен
    В конце уж больно много Ахметова.
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  • Анонимно 23 сен
    Спасибо за"мягкое вхождение в рынок".
    От "шоковой терапии" Ельцина и Гайдара уж очень много народа померло ...
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