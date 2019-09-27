Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

Правительство Башкортостана и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках V Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Документ предусматривает взаимодействие сторон с целью развития предпринимательства, конкуренции и инвестиционной деятельности на территории региона, создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

По словам президента «Деловой России» Алексея Репика, подписанный документ позволит тиражировать лучшие республиканские практики и инициативы в другие регионы и на федеральном уровне, передает пресс-служба главы РБ.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что делается в регионе в части поддержки бизнеса: в республике действуют пять ТОСЭР, подана заявка на создание ОЭЗ, ведется работа по совершенствованию и укреплению инфраструктуры поддержки бизнеса, во всех муниципалитетах скоро появятся «бизнес-шерифы» (заместители глав городов и районов по предпринимательству).

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в свою очередь выразил готовность взаимодействовать с руководством Башкортостана по дальнейшему снижению административного давления на бизнес.

Ранее сообщалось, что должность «бизнес-шериф» официально появится в муниципалитетах Башкирии к 1 ноября.