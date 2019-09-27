С начала года Гарантийный фонд Татарстана выдал фермерам поручительства на 63,5 млн рублей

За 9 месяцев 2019 года Гарантийный фонд Татарстана выдал 26 поручительств на сумму порядка 63,5 млн рублей по программе «Предпринимательство на селе», рассказал директор фонда Тимур Темиргалиев. Общая сумма кредита сельских предпринимателей составила 202,3 млн рублей.



Льготную программу «Предпринимательство на селе» курирует Минэкономики Татарстана. Максимальная сумма поручительства по программе составляет 5 млн рублей. Гарантийный фонд выступает поручителем до 70 % суммы кредита.

В качестве примера работы программы пресс-служба Минэкономики Татарстана привела кредит на 10 млн рублей, который недавно привлекла агрофирма «Колос» из Тетюшинского района. Фонд выдал поручительство на сумму 4,5 млн рублей.

Напомним, в целом малый и средний бизнес получил кредиты под поручительство Гарантийного фонда Татарстана уже на 2,5 млрд рублей.