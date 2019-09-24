На 2,5 млрд рублей кредитов получил малый и средний бизнес под поручительство Гарантийного фонда РТ

Гарантийный фонд РТ увеличил лимит кредитования субъектов МСБ под гарантии фонда до 6 млрд рублей, сообщил сегодня директор фонда Тимур Темиргалиев на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

По его словам, расширение коридора гарантийной поддержки фонда стало возможным вследствие увеличения уставного капитала до 1,25 млрд рублей. Капитализация фонда дала возможность участвовать в синдицированном кредитовании МСБ с участием МСП-банка и покрывать гарантиями 70% стоимости кредита заемщика.

«Максимальная сумма кредита, выдаваемая одному заемщику под гарантии фонда, составляет 50 млн рублей, — рассказал глава фонда Тимур Темиргалиев. —Но с участием МСП-банка заемщик может нарастить сумму кредита до 1 млрд рублей».

Для ускорения процедуры выдачи кредитов запущен единый центр кредитования, где вводятся стандартные формы подачи заявок и сокращаются сроки рассмотрения. В качестве примера он привел выдачу кредита сельхозпредприятию ООО «Акиреево» из Алькеевского района, которое получило 10 млн рублей под 5% годовых. Срок рассмотрения составил 19 дней.

Партнерами фонда являются «Ак Барс банк», ВТБ, МСП-банк и банк «Открытие». В прошлом году гарантийную поддержку фонда в 5 млрд рублей получили 1200 предпринимателей, которые привлекли кредитов на 19 млрд рублей.