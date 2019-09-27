Капремонт в Пестречинском районе обернулся потопами — видео

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В многоквартирном доме по адресу: ул. Гагарина, 3 в селе Ленино-Кокушино в Пестречинском районе Татарстана после капремонта квартиры жильцов начало заливать при каждом дожде, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказали жильцы дома, капремонт в доме начали делать еще в мае, но ремонт крыши до сих пор не завершили. Старую кровлю сняли летом, но затем работы резко прекратились. Сейчас крыша накрыта обычной полиэтиленовой пленкой, которая не спасает от дождей.

В исполкоме населенного пункта пояснили, что на двух домах, где проводили капремонт, работы приостановили из-за нехватки денег у субподрядчика — ООО «Капремонт». В этой организации, в свою очередь, заверили, что проблему с деньгами уже решили и ремонт кровли завершат в ближайшее время.

Напомним, на этой неделе в результате работ по подготовке к отопительному сезону в Альметьевске затопило дом.

