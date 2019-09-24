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В Альметьевске начало отопительного сезона обернулось потопом — видео

20:46, 24.09.2019
В Альметьевске начало отопительного сезона обернулось потопом — видео

В результате работ по подготовке к отопительному сезону в Альметьевске затопило дом 23 по проспекту Строителей, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Как водопад, затопило сверху донизу! Дочь пришла со школы, не могла зайти в подъезд — описывает произошедшее жительница этого дома Ландыш Шарифуллина.

Пострадали в основном квартиры на верхних этажах. Жители дома отмечают, что такой же потоп произошел 10 лет назад. При этом за почти 50 лет существования дома в нем еще ни разу не было капремонта.

Представители управляющей компании в этом доме добавляют, что прорыв удалось устранить в течение получаса, а повторно отопление обещают дать уже завтра.

Происшествия Татарстан
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