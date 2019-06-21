Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в ЕСПЧ
Житель России Юрий Картыжев, которого привлекли к ответственности по новому закону о неуважении к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В апреле Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина.
Как указано в жалобе в ЕСПЧ, российские власти ограничили его право на свободу выражать свое мнение. По словам адвоката Юрия Картыжева Дамира Гайнутдинова, комментарий не относился к личности Путина, а содержал только оценку эффективности внутренней и внешней политики, проводимой лидером страны, и ее результатов, пишут «Ведомости».
Кроме того, Картыжев оспорил размер штрафа, который вдвое превысил его среднемесячный доход.
Напомним, ранее Генпрокуратура РФ подтвердила закрытие ряда сайтов за оскорбление власти.Общество
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