Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в ЕСПЧ

Житель России Юрий Картыжев, которого привлекли к ответственности по новому закону о неуважении к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В апреле Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как указано в жалобе в ЕСПЧ, российские власти ограничили его право на свободу выражать свое мнение. По словам адвоката Юрия Картыжева Дамира Гайнутдинова, комментарий не относился к личности Путина, а содержал только оценку эффективности внутренней и внешней политики, проводимой лидером страны, и ее результатов, пишут «Ведомости».

Кроме того, Картыжев оспорил размер штрафа, который вдвое превысил его среднемесячный доход.



Напомним, ранее Генпрокуратура РФ подтвердила закрытие ряда сайтов за оскорбление власти.