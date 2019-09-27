МИД России прояснил ситуацию вокруг высказывания Малахова и вызова дипломата в МИД Киргизии

Министерство иностранных дел России заявило, что после программы ведущего Андрея Малахова о гибели сына миллиардера Александра Маругова российского представителя в МИД Киргизии не вызывали.



Российские дипломаты отметили, что высказывания Малахова — это его личное мнение, и посоветовали киргизскому посольству в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ, пишет RT.

Ранее Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи «Прямой эфир».

24 сентября ведущий «некорректно высказался» насчет ДТП, в которое попал гражданин Киргизии Исламбек Акбаров и сын миллиардера Александр Маругов (он скончался), говорится в сообщении МИД в Facebook. Малахов допустил, что он мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, поскольку в Киргизии крайне низкий уровень зарплат.