МИД Киргизии вызвал российского дипломата из-за высказывания Андрея Малахова

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи «Прямой эфир».

24 сентября ведущий «некорректно высказался» насчет ДТП, в которое попал гражданин Киргизии Исламбек Акбаров, говорится в сообщении МИД в Facebook. Малахов допустил, что он мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, поскольку в Киргизии крайне низкий уровень зарплат.

«Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — отметили в МИД.