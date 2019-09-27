Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов стал сенатором от Ставрополья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров назначил первого заместителя главы Росгвардии Сергея Меликова сенатором Совета Федерации от региона.

Сегодня Владимиров официально вступил в должность губернатора Ставропольского края, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ писали, что Меликов написал заявление об увольнении после приказа главы Росгвардии Виктора Золотова о перераспределении обязанностей между заместителями. Ранее у Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами, но после приказа он стал курировать только войсковой спецназ, отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. В этой связи Меликов решил уволиться.

На момент публикации заметки Меликов на сайте Росгвардии до сих пор значится как первый заместитель главы Росгвардии.