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Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов стал сенатором от Ставрополья

16:51, 27.09.2019 1
Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов стал сенатором от Ставрополья
Фото: ru.wikipedia.org

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров назначил первого заместителя главы Росгвардии Сергея Меликова сенатором Совета Федерации от региона.

Сегодня Владимиров официально вступил в должность губернатора Ставропольского края, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ писали, что Меликов написал заявление об увольнении после приказа главы Росгвардии Виктора Золотова о перераспределении обязанностей между заместителями. Ранее у Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами, но после приказа он стал курировать только войсковой спецназ, отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. В этой связи Меликов решил уволиться.

На момент публикации заметки Меликов на сайте Росгвардии до сих пор значится как первый заместитель главы Росгвардии.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Ну что такое, нет более достойных людей?
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