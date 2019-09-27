«Татнефть» подала ходатайство в ФАС о покупке заправок Neste спустя два месяца после ее объявления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство «Татнефти» о покупке заправок Neste в Санкт-Петербурге три недели назад.

Оно может быть рассмотрено в течение трех месяцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФАС.

В начале июля ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». Она будет завершена к концу 2019 года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя сделку, заявил, что она приведет к оттоку капитала из России.