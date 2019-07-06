Новости общества

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» сети заправок у финской корпорации Neste

17:51, 06.07.2019
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» сети заправок у финской корпорации Neste
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что покупка «Татнефтью» сети АЗС финской корпорации Neste приведет оттоку капитала из России.

«Ещё печальная новость. Татнефть покупает сеть АЗС у финской кампании. Это частичное огосударствоение (36% Татнефти принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается», — написал он в Twitter (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Накануне стало известно, что ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». Она будет завершена к концу 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров