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На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

16:10, 27.09.2019
На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков
Фото: mil.ru

За 2 года при попытке атак на россйискую базу Хмеймим в Сирии было уничтожено или обезврежено 118 беспилотников террористов.

Из них 58 дронов были сбиты с 1 января 2019 года. В основном террористы запускали дроны из идлибской зоны безопасности, пишет RT со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Ранее в Минобороны рассказали о помощи внешних сил сирийским террористам при сборке дронов. Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. метров. Также Конашенков показал журналистам беспилотники, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим.

Происшествия
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