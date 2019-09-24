В Минобороны рассказали о помощи внешних сил сирийским террористам при сборке дронов

Специалисты министерства обороны РФ убеждены, что сирийские террористы получали помощь извне при кустарной сборке ударных дронов.

«Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. метров. Это очень серьезно», — заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом генерал показал журналистам беспилотники, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

По его словам, изготовители этих внешне невзрачных беспилотников применяют достаточно сложные технические решения, требующие специального образования. Он отметил, что на одном из пораженных российскими ПВО дронов была установлена система управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов.