Новости общества

05:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ведут очистку дорожных знаков и информационных табло от рекламы

15:41, 27.09.2019
В Казани ведут очистку дорожных знаков и информационных табло от рекламы
Фото: kzn.ru

В Казани продолжается очистка дорожных знаков и информационных табло от незаконно расклеенной рекламы по сообщениям жителей в системе «Народный контроль» или в социальных сетях.

Так, за последнее время были очищены дорожные знаки на перекрестке улиц А. Кутуя и Гвардейской, табло на остановке «Станции метро «Яшьлек» и т. д.

«Сложность борьбы с расклейкой рекламы, в том числе на элементах дорожной инфраструктуры, состоит в том, что таких расклейщиков нужно «поймать за руку», чтобы оштрафовать по статьям КоАП РТ. Эту работу ведут Управление административно-технической инспекции и оперативные пункты охраны правопорядка при районных администрациях», — говорится в сообщении мэрии Казани.

В этом году за данное нарушение было составлено 1 643 административных протокола. Расклейщика штрафуют на 1000 рублей.

Ранее на 70 остановках в Казани обновили информационное табло.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров