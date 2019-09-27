В Казани ведут очистку дорожных знаков и информационных табло от рекламы

В Казани продолжается очистка дорожных знаков и информационных табло от незаконно расклеенной рекламы по сообщениям жителей в системе «Народный контроль» или в социальных сетях.

Так, за последнее время были очищены дорожные знаки на перекрестке улиц А. Кутуя и Гвардейской, табло на остановке «Станции метро «Яшьлек» и т. д.

«Сложность борьбы с расклейкой рекламы, в том числе на элементах дорожной инфраструктуры, состоит в том, что таких расклейщиков нужно «поймать за руку», чтобы оштрафовать по статьям КоАП РТ. Эту работу ведут Управление административно-технической инспекции и оперативные пункты охраны правопорядка при районных администрациях», — говорится в сообщении мэрии Казани.

В этом году за данное нарушение было составлено 1 643 административных протокола. Расклейщика штрафуют на 1000 рублей.

Ранее на 70 остановках в Казани обновили информационное табло.