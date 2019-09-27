Новости спорта

05:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тренер «Крыльев» Божович на матче с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни

13:56, 27.09.2019
Тренер «Крыльев» Божович на матче с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни
Фото: kc-camapa.ru

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подготовил специальный подарок для болельщиков, которые придут на ближайший домашний матч команды против «Тамбова».

Тренер планирует бесплатно угостить всех желающих блюдами балканской национальной кухни — плескавицей и шиш-чевапом.

«Благодарим вас за поддержку «Крыльев Советов» на протяжении этого сезона. Тренерский штаб и игроки ценят вашу любовь к нашему клубу. Перед матчем «Крылья Советов» — «Тамбов» главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни.

На втором гейте «Самара Арены» будет расположен шатер, в котором повара сербского ресторана «Балкан Гриль» приготовят специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков», — говорится в заявлении самарского клуба.

СпортФутболОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров