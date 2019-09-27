Тренер «Крыльев» Божович на матче с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подготовил специальный подарок для болельщиков, которые придут на ближайший домашний матч команды против «Тамбова».

Тренер планирует бесплатно угостить всех желающих блюдами балканской национальной кухни — плескавицей и шиш-чевапом.

«Благодарим вас за поддержку «Крыльев Советов» на протяжении этого сезона. Тренерский штаб и игроки ценят вашу любовь к нашему клубу. Перед матчем «Крылья Советов» — «Тамбов» главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни.

На втором гейте «Самара Арены» будет расположен шатер, в котором повара сербского ресторана «Балкан Гриль» приготовят специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков», — говорится в заявлении самарского клуба.