Исследование: машины каких стран предпочитают автомобилисты Казани

Аналитики Avito рассказали, машины каких стран предпочитают автомобилисты Казани. Большинство водителей предпочитают бюджетные отечественные марки машин и автомобили корейского производства.

В Казани наиболее популярными автомобилями являются отечественные. Их доля в продажах за второй квартал 2019 года составила 35,7% и выросла на 0,26% по сравнению с прошлым годом.

Второе место в рейтинге заняли машины производства Кореи, они заняли 18,1% на рынке. Замыкают тройку лидеров японские авто, доля их продаж составила 13,3%, сообщается в исследовании сайта.

Остальные три места по популярности машин по странам производства заняли Германия, США и Франция.

Аналитики отмечают, что у машин производства Япония, США и Франции доля продаж за год незначительно снизилась — на 0,07%, 0,37% и 0,06%, соответственно.

Самыми дорогими оказались немецкие авто, доля продаж немецких автомобилей составила 12,6%. Наиболее сильный рост по цене оказался у японских машин — на 12,04% за год.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 9-е место в России по объему рынка автомобилей с пробегом по итогам 7 месяцев 2019 года.

