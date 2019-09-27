Ученые рассказали об опасности чайного пакетика
Ученые из канадского Университета Макгилла выяснили, что при заварке вместе с пакетиком чая в воду попадают около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.
Это превышает те количества частиц, которые выявляются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках.
Эксперимент по завариванию четырех разных видов фруктового чая, проводимый экспертами, показал, что оказавшиеся в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь в процессе заварки, сообщается на научном сайте Environmental Science & Technology
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