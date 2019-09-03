В России появились ГОСТы на холодный кофе и чай

В России утвердили в качестве национальных стандартов ГОСТы для двух напитков — холодного чая и холодного кофе. Приказ подписан Росстандартом.

Стандарты вступят в силу с 1 июля 2020 года. После этого производители будут обязаны применять не менее 1 грамма сухого чая на литр напитка. Что касается холодного кофе, то он должен содержать зерна в концентрации не менее 10 граммов на один литр.

Также в состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества. Не допускается и искусственная газация продукта, говорится на сайте Росстандарта.

Ранее сообщалось, что в России введут ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных.