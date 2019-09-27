Huawei выразил готовность к обсуждению предустановки на смартфоны приложений «Яндекса»

Китайская компания Huawei готова обсудить с «Яндексом» предустановку приложений компании на свои смартфоны.

Однако отмечается, что о замещении сервисами «Яндекса» приложений Google речи не идет.

Президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг отметил интерес российских пользователей к сервисам «Яндекса» и Mail.ru и рассказал о том, что некоторые приложения являются частью экосистемы компании.

Он сообщил, что предустановку приложений российской компании еще предстоит обсудить с партнерами и, если пользователи выразят такое желание, Huawei готовы рассмотреть этот вариант.

«Ранее уже некоторые самые популярные приложения «Яндекса» предустанавливались на наши смартфоны, например, «Яндекс.Навигатор», так как он является основным средством навигации для россиян. Но речи о замещении не идет. Мы всегда стараемся отталкиваться от потребностей пользователей и предоставляем выбор использовать те приложения, которые им более удобны», — цитирует «РИА Новости» слова Чанга.

Ранее сообщалось, что российский IT-гигант «Яндекс» ведет переговоры с китайским производителем гаджетов Huawei. Они обсуждают вопрос внедрения голосового помощника «Алиса» в смартфоны компании.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать приложение российских разработчиков на свои смартфоны.

