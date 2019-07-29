В России пользователям смартфонов оставят на выбор предустановку отечественного ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать на устройства для российского рынка отечественные приложения.

Теперь выбор отечественного программного обеспечения (ПО) для предустановки фактически будет оставаться за потребителями устройств, исходя из экономической целесообразности и востребованности софта.

По мнению ФАС, речь может идти о предустановке таких приложений, как поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети, пишет «Коммерсант».

Напомним, в конце июня этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило обязать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны и планшеты отечественные приложения.

Поправки, которое разработало ведомство, во многом повторяют проект, представленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) летом прошлого года. Перед этим в антимонопольной службе рассказали, что получили жалобы пользователей на предустановленные на устройствах приложения, которые нельзя удалить.

