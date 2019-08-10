«Яндекс» ведет переговоры с Huawei о внедрении «Алисы» в китайские смартфоны

Российский IT-гигант «Яндекс» ведет переговоры с китайским производителем гаджетов Huawei. Обсуждается вопрос внедрения голосового помощника «Алиса» в смартфоны компании.

Президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов «Яндекса».

«У них есть также много других сервисов, как «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен», голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними», — передает слова Чанга «РИА Новости».

Представитель Huawei добавил, что переговоры продолжаются, предварительные итоги подводить пока рано. «У нас есть смартфоны, колонки, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника. Мы надеемся на хорошее партнерство … Мы ведем переговоры пока, технические детали, как объединить это с нашими смартфонами. Есть много проектов, мы ведем переговоры два месяца, но впереди еще много работы. Переговоры продолжаются, мы не можем просто подытожить два месяца работы», — сказал Чанг.