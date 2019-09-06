Путин потребовал построить космодром Восточный в срок

Президент России Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска ракет-носителей с этого космодрома в 2028 году. Стройку ведет ПСО «Казань».



«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ», — сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили Путина, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того, по ряду объектов есть небольшое опережение, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день есть стопроцентная уверенность в том, что проект в эти сроки — 40 месяцев (декабрь 2022 года, — прим. ред.) — реализуем», — подчеркнул Рогоза, обосновав это тем, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономит время, деньги и делает схему финансирования максимально прозрачной.

В данный момент на стройке космодрома трудятся 619 человек. В октябре группировка строителей будет насчитывать 1 200 рабочих и 140 единиц техники. Пик нагрузки придется с марта 2021 года по март 2022 года. В это время численность задействованных на стройке рабочих будет от 2 500 до 5 000 человек.

Ранее сообщалось, что ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.