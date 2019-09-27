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«Динамо-Казань» сыграет в финале чемпионата России по хоккею на траве

11:18, 27.09.2019 1
«Динамо-Казань» сыграет в финале чемпионата России по хоккею на траве
Фото: fhtr.ru

На проходящем в столице Татарстана «Финале четырех» Кубка России по хоккею на траве определились финалисты турнира.

Одним из претендентов на победу станет казанское «Динамо», во втором полуфинальном матче обыгравшая «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга со счетом 4:1.

В финале подопечные Араика Маргаряна встретятся с одноклубниками из Электростали, которые оказались сильнее азовской «Таны» — 3:1 и 4:0.

Финальные матчи состоятся в субботу и воскресенье, 28 сентября в 17.00 и 29 сентября в 17.30, соответственно. Бронзовые медали будут разыграны в эти же дни, начало встречи в 15.00 по мск.

СпортОбщество Татарстан
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  • Анонимно 27 сен
    Татарстанның хоккей төрле төрләре буенча такымнарының барсы да:Ак Барс,Динамо--Казан(чирәмдәге һәм туплы хоккей) яхшы һәм оста уен күрсәтәләр.Ә менә футбол уйнаучы бер генә такымнарның да аяктупчылары канәгәтьләнерлек уйнамыйлар---күбрәк җиңелүләр күрәбез.Мөгаен әле җанатарларга тагы 1-2 ел бары хоккейчыларның кызыклы һәм җиңүле уеннары белән куанырга туры килер.
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