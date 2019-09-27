«Динамо-Казань» сыграет в финале чемпионата России по хоккею на траве

На проходящем в столице Татарстана «Финале четырех» Кубка России по хоккею на траве определились финалисты турнира.

Одним из претендентов на победу станет казанское «Динамо», во втором полуфинальном матче обыгравшая «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга со счетом 4:1.

В финале подопечные Араика Маргаряна встретятся с одноклубниками из Электростали, которые оказались сильнее азовской «Таны» — 3:1 и 4:0.

Финальные матчи состоятся в субботу и воскресенье, 28 сентября в 17.00 и 29 сентября в 17.30, соответственно. Бронзовые медали будут разыграны в эти же дни, начало встречи в 15.00 по мск.