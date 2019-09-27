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На Урале началась установка оборудования по проекту «суверенного Рунета»

09:39, 27.09.2019
На Урале началась установка оборудования по проекту «суверенного Рунета»

На Урале протестируют оборудование, отвечающее за работу систем глубокой фильтрации трафика (DPI), которая является основой проекта «суверенного Рунета». Этим займется компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Компанию возглавил бывший замминистра связи РФ и экс-руководитель Nokia в России Рашид Исмаилов, пишет РБК.

По информации издания, Роскомнадзор планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ. Оборудование для ДЦОА, уточняют источники издания, поставляет «РДП.ру» (на 15% принадлежит «Ростелекому»).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин еще в мае подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета. Предполагается, что он должен защитить Рунет от внезапного отключения от глобальной Сети. Однако эксперты опасаются возможных ограничений в связи с законом. Так, технология DPI может позволить блокировать различные ресурсы и сервисы, в том числе Telegram Павла Дурова.

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