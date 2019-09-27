На Урале началась установка оборудования по проекту «суверенного Рунета»

На Урале протестируют оборудование, отвечающее за работу систем глубокой фильтрации трафика (DPI), которая является основой проекта «суверенного Рунета». Этим займется компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Компанию возглавил бывший замминистра связи РФ и экс-руководитель Nokia в России Рашид Исмаилов, пишет РБК.

По информации издания, Роскомнадзор планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ. Оборудование для ДЦОА, уточняют источники издания, поставляет «РДП.ру» (на 15% принадлежит «Ростелекому»).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин еще в мае подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета. Предполагается, что он должен защитить Рунет от внезапного отключения от глобальной Сети. Однако эксперты опасаются возможных ограничений в связи с законом. Так, технология DPI может позволить блокировать различные ресурсы и сервисы, в том числе Telegram Павла Дурова.