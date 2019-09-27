Валерий Непомнящий: «Уфа» плохо играет в гостях, но такому «Рубину» они не проиграют»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свой прогноз на предстоящий матч РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Рубин» сейчас психологически надломлен: шесть поражений в семи матчах. Не хватает опыта команде Шаронова, и матч с «Зенитом» это доказал. С начала сезона я предполагал, что «Рубин» будет бороться за выживание.

После хорошего старта от них начали ждать побед, но к этому давлению команда оказалась не готова. Игроки не показывают свой максимум на поле, не потому что они этого не хотят, а из-за психологического напряжения. Это то, что часто происходит со «Спартаком», — от них ждут побед, игроки оказываются под давлением и не показывают своей лучшей игры.

«Уфа» играет в свою игру, с каждым матчем становится все увереннее в себе. Команда Шаронова со всеми соперниками старается играть на равных, в атаку. Это сыграло с ними злую шутку в матче с «Зенитом». «Уфа» играет строго в обороне и пытается использовать свои шансы в контратаках. В домашних матчах результаты у подопечных Вадима Евсеева лучше, но сейчас такому «Рубину» они не проиграют», — считает Непомнящий.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 29 сентября в Казани, начало встречи в 14.00.

Ранее казанский клуб выступил с обращением ко своим болельщикам и поддержал тренерский штаб команды.