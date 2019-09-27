В Башкортостане выкопали более полумиллиона тонн свеклы

Сельхозпредприятия 17 из 21 свеклосеющего района Башкирии накопали 536 тыс. тонн сахарной свеклы. Корнеплоды убраны почти с трети всех площадей. Средняя урожайность по республике составляет 360 центнеров с гектара.

Сахаристость овощей хорошая. Чишминский сахарный завод, принявший 151 тыс. тонн свеклы, определил сахаристость почти в 18%. Компания «Раевсахар» заготовила 139 тыс. тонн свеклы с содержанием сахара 17,3%. Показатели Мелеузовского сахарного завода — 42 тыс. тонн с сахаристостью 16,7%, передает пресс-служба правительства РБ.

Напомним, летом Роспотребнадзор Башкирии снял с продажи более 900 кг овощей из-за превышения содержания нитратов.