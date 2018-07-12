Роспотребнадзор Башкирии снял с продажи более 900 кг овощей
Башкортостанское управление Роспотребнадзора проверило 21 предприятие, производящее и реализующее овощи. В результате специалисты ведомства забраковали около 907 кг продукции.
С продажи были сняты 64 партии овощей, передает пресс-служба Роспотребнадзора.
Проверка показала, что в пяти пробах свеклы, лука и огурцов было превышено содержание нитратов.
За нарушения сотрудники ведомства наложили 19 штрафов на общую сумму 57 тыс. рублей.
Кроме того, суды приостановили работу 10 пищеблоков в школьных лагерях.БизнесРозничная торговля Башкортостан
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