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Роспотребнадзор Башкирии снял с продажи более 900 кг овощей

10:59, 12.07.2018
Роспотребнадзор Башкирии снял с продажи более 900 кг овощей
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Башкортостанское управление Роспотребнадзора проверило 21 предприятие, производящее и реализующее овощи. В результате специалисты ведомства забраковали около 907 кг продукции.

С продажи были сняты 64 партии овощей, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Проверка показала, что в пяти пробах свеклы, лука и огурцов было превышено содержание нитратов.

За нарушения сотрудники ведомства наложили 19 штрафов на общую сумму 57 тыс. рублей.

Кроме того, суды приостановили работу 10 пищеблоков в школьных лагерях.

БизнесРозничная торговля Башкортостан
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