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Мелисса, Тео и Элисар — самые редкие имена казанских детей на прошлой неделе

00:57, 27.09.2019
Мелисса, Тео и Элисар — самые редкие имена казанских детей на прошлой неделе
Фото: kzn.ru

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 395 малышей — 205 мальчиков и 190 девочек. Возраст самой юной мамы — 17 лет, самого юного отца — 20 лет. Возраст самой зрелой мамы — 47 лет, самого зрелого отца — 51 год.

Самыми популярными именами новорожденных стали Аяз, Амина, Амир, Раяна и Ева. А самыми редкими — Мелисса, Тео, Элисар, Майя, Вера, Владимир и Ольга.

За тот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 348 пар, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее казанский Кремль прокомментировал идею главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина о легализации многоженства в мусульманских регионах страны.

Общество Татарстан
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