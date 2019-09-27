Мелисса, Тео и Элисар — самые редкие имена казанских детей на прошлой неделе

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 395 малышей — 205 мальчиков и 190 девочек. Возраст самой юной мамы — 17 лет, самого юного отца — 20 лет. Возраст самой зрелой мамы — 47 лет, самого зрелого отца — 51 год.

Самыми популярными именами новорожденных стали Аяз, Амина, Амир, Раяна и Ева. А самыми редкими — Мелисса, Тео, Элисар, Майя, Вера, Владимир и Ольга.

За тот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 348 пар, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее казанский Кремль прокомментировал идею главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина о легализации многоженства в мусульманских регионах страны.