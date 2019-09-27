Вячеслав Буцаев: «При счете 2:1, почему-то подумали, что сейчас легко забьем и третий гол»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамской команды от «Куньлуня» (3:4 б).

«Вратари были лучшими в обеих командах. Не понравилось, как сыграли в первом периоде допускали очень много ошибок. Даже когда повели в счете 2:1, почему-то подумали, что сейчас легко забьем и третий гол. Но соперник нас за это наказал. Да, смогли сравнять счет. Был у нас шанс в овертайме, когда получили большинство, но не получилось забить.

Ротация молодых игроков? На сегодня это тот состав, который у нас есть. Некоторые получили повреждения. Потребуется время, чтобы залечить травмы. Есть еще несколько запасных ребят, которые готовятся к предстоящим матчам. Понятно, что молодые игроки никогда не будут играть ровно. Суждено им ошибаться, где-то они могут играть лучше, где-то хуже. Тем не менее, без опыта таких игр, такой практики, они не будут расти дальше», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.