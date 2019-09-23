«Татнефть» вошла в пятерку крупнейших российских компаний в Казахстане

Казахстанская редакция Forbes составила рейтинг крупнейших российских компаний, работающих в стране. На пятой строчке списка оказалась «Татнефть».

Издание отмечает, что в июле этого года татарстанская компания и АО НК «КазМунайГаз» подписали меморандум о взаимопонимании. На церемонии присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и глава АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

На первом месте в рейтинге ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. Вторую строчку занимает «Скургутнефтегаз». Третье место осталось за X5 Retail Group, четвертое — за «Магнитом».