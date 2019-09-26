США ввели санкции против семьи Рауля Кастро

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Госдеп США объясняет ввдение санкций причастностью Кастро и его семьи к нарушению прав человека.

«Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — приводит RT заявление Госдепа США.

Напомним, Рауль Кастро, младший брат Фиделио Кастро, оставил должность главы Кубы в 2018 году. Председателем Госсовета страны стал Мигель Диас-Канель.

