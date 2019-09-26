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В Челнах горит крыша недействующего ресторана «Арарат», идет эвакуация жителей рядом стоящих домов

18:21, 26.09.2019 1
В Челнах горит крыша недействующего ресторана «Арарат», идет эвакуация жителей рядом стоящих домов
Фото: realnoevremya.ru

Примерно в 17.00 в МЧС поступило сообщение о горении кровли недействующего ресторана «Арарат»в Набережных Челнах. Здание находится по адресу: проспект Сююмбике, 2а.

Установлено, что из-под кровли на площади 600 кв. м шел густой черный дым, наблюдаются отдельные очаги открытого горения. Ранг пожара был повышен до №3, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов.

Погибших и пострадавших нет.

Всего к ликвидации пожара привлечены 82 человека и 23 единицы техники.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Сгорел в пожаре ребенок 13 лет, а пострадавших нет?
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