УЕФА не будет реагировать на инцидент с клетками на матче между «КАМАЗом» и «Спартаком»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет высказывать замечаний Российскому футбольному союзу (РФС) из-за инцидента с закрытыми клетками на матче между челнинским «КАМАЗом» и московским «Спартаком».

Согласно правилам безопасности УЕФА за 2019 год, «все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе». При этом «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом», пишет ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) начал разбирательство по инциденту с болельщиками «Спартака» в Набережных Челнах, которые были заперты в клетку на ключ во время матча против «КАМАЗа». При этом МВД Татарстана и «Спартак» заявили об отсутствии нарушений в инциденте с закрытыми трибунами.