МВД Татарстана и «Спартак» заявили об отсутствии нарушений в инциденте с закрытыми трибунами

МВД Татарстана и футбольный клуб «Спартак» выступили с заявлениями об инциденте с закрытыми на ключ фанатскими трибунами на игре Кубка России в Набережных Челнах.

«Все заграждения были согласованы с клубом и соответствовали законодательству. Все было согласовано с «КАМАЗом», — сообщили в управлении МВД.

«Спартак» также подтвердил слова правоохранителей, заявив, что закрытие трибуны на ключ было обусловлено конструктивными особенностями стадиона.

«Спартак» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля.

Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча», — говорится в заявлении «Спартака».